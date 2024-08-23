Яку пенсію отримують люди з ІІІ групою інвалідності внаслідок війни
Пенсії для осіб з інвалідністю збільшили цього року. Виплати можуть коливатися від 5 до 15 тисяч залежно від групи каліцтва та наявності статусу УБД.
Виплати ветеранам з інвалідністю ІІІ групи
З березня у виплати ветеранів війни з інвалідністю внесли деякі зміни. Це сталося згідно з постановою Кабміну щодо індексації пенсійних та страхових виплат, а також додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році.
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Виплати таких осіб зросли відповідно до заяв ПФУ. А до 1 березня мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни визначалися залежно від групи інвалідності у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Тож тепер виплати для ветеранів з інвалідністю будуть у фіксованих розмірах:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи – 15 347 гривень,
- Особи з ІІ групою – 12 396 гривні,
- Особи з ІІІ групою – 8 500 гривень,
- Учасника бойових дій – 4 958 гривні.