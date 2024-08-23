Выплаты ветеранам с инвалидностью III группы
С марта в выплаты ветеранов войны с инвалидностью внесли некоторые изменения. Это произошло согласно постановлению Кабмина по индексации пенсионных и страховых выплат, а также дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году.
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Выплаты таких лиц выросли в соответствии с заявлениями ПФУ. А до 1 марта минимальные пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны определялись в зависимости от группы инвалидности в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Поэтому теперь выплаты для ветеранов с инвалидностью будут в фиксированных размерах:
- Лица с инвалидностью вследствие войны I группы – 15 347 гривен,
- Лица со II группой – 12 396 гривны,
- Лица с III группой – 8 500 гривен,
- Участника боевых действий – 4 958 гривны.