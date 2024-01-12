ЄС готові домовлятися з Угорщиною заради допомоги Україні

Угорщина продовжує негативно реагувати на будь-яку допомогу Україні з боку ЄС. Орбан висловив свої допомоги, щоб затвердити домовленості.

Як ЄС реагує на поведінку Угорщини

Угорщина встановила вето на надання Україні допомоги у сумі 50 мільярдів євро. Єврокомісія готова домовлятися з Орбаном.

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ЄС висловили пропозицію для Угорщини, відповідно до якої у 2025 році саме Будапешт буде оцінювати чи потребує Україна грошової допомоги та наскільки ефективно впроваджуються реформи. Тобто Орбан зможе накласти вето на надання грошової підтримки українській стороні.

На висловлену пропозицію, президент Угорщини не дав однозначної відповіді. Однак, Будапешт налаштований на переговори, відносно цього питання.

Які є альтернативні шляхи для обходу вето Угорщини

Альтернативні варіанти обходу вето Орбана існують. Але, їх реалізація набагато складніша. Шляхами для обходу угорського вето можна назвати:

створення спеціального грантового фінансового механізму;

продовження кредитування ще на 1 рік;

підтвердження національних гарантій.

Це дасть можливість ЄС виділяти Україні кошти, однак цей процес буде набагато довшим. Український уряд наполягає на тому, що саме європейська допомога має допомогти уникнути економічної кризи і імовірного друку гривні найближчим часом.