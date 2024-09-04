Що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком
Деяким пенсіонерам надається можливість вибору між оформленням пенсії за віком або за інвалідністю. Вигідність того чи іншого виду пенсії залежить від індивідуальних обставин, як от: наявність інвалідності, рівня доходів до пенсії та страхового стажу.
Вибір пенсії за віком або за інвалідністю
В Україні заборонено отримувати дві пенсії одночасно. Тому особа, яка має право на декілька видів виплат – може вибрати тільки один. Втім, за пенсіонером все одно зберігається право змінити вид своєї пенсії. Таким чином, при виборі пенсійного забезпечення для осіб з інвалідністю I або II груп важливо враховувати вік і страховий стаж.
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Адже виплати на основі інвалідності I та II групи можуть бути вигіднішими, ніж стандартна пенсія за віком. Однак для осіб з інвалідністю III групи краще вибрати пенсію за віком, оскільки виплати на основі інвалідності становитимуть лише 50% від стандартної пенсії.
Цікаво! Більшість пенсіонерів, а саме 26,14%, отримують пенсію менше ніж 3 тисячі гривень. І лише 12,48% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень виплат.