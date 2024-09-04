В Украине запрещено получать две пенсии одновременно. Поэтому лицо, которое имеет право на несколько видов выплат – может выбрать только один. Впрочем, за пенсионером все равно сохраняется право изменить вид своей пенсии. Таким образом, при выборе пенсионного обеспечения для лиц с инвалидностью I или II групп важно учитывать возраст и страховой стаж.

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Ведь выплаты на основе инвалидности I и II группы могут быть выгоднее, чем стандартная пенсия по возрасту. Однако для лиц с инвалидностью III группы лучше выбрать пенсию по возрасту, поскольку выплаты на основе инвалидности составят лишь 50% от стандартной пенсии.

Интересно! Большинство пенсионеров, а именно 26,14%, получают пенсию меньше чем 3 тысячи гривен. И только 12,48% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен выплат.