Економічний курс Франції: чому ультраправі здобувають довіру народу

Як стало відомо, французькі виборці найбільше довіряють ультраправій партії "Національне об'єднання" (RN) у питаннях управління економікою і державними фінансами. Про це стало відомо з опитування, яке було проведе компанією Ipsos.

Кому найбільше довіряють французькі виборці

Результати опитування чітко демонструють, що 25% респондентів мають найбільше довіри до "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен у прийнятті правильних рішень щодо економічних питань. В той час як лівому "Новому народному фронту" довіряють 22%, альянсу Макрона – лише 20%.

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Як повідомляється, "Національному обʼєднанню" найбільше довіряють у показниках щодо підвищення рівня життя, боротьби з інфляцією та зниженням податків.

У цьому контексті "Національне об'єднання" сприймається як партія, яка є якщо не компетентною, то принаймні не менш компетентною, ніж інші політичні формування,

– йдеться у повідомленні FT.

Втім, 23% респондентів заявили, що найбільше довіряють "Національному обʼєднанню" щодо скорочення державного дефіциту та боргу, хоча фактично ультраправі не мають чітких планів щодо збільшення прибутків. Водночас партія Макрона, яка має масштабні податкові та видаткові плани, користується лише 17% довіри у цьому питанні.

Чому виборці обирають партію Ле Пен

Імовірно, такий рівень підтримки вдалося отримати завдяки обіцянкам партії Марін Ле Пен негайно знизити податок на додану вартість на енергоносії та паливо, а також скасувати підвищення пенсійного віку з 64 до 62 років. Проте, економісти застерігають, що в планах "Національного об'єднання" відсутні серйозні пропозиції щодо збільшення доходів.

Плани RN є фінансово безвідповідальними. Подарунки коштують грошей. Грошей немає, принаймні в програмі,

– сказав колишній головний економіст МВФ Олів'є Бланшар.

Водночас основним аргументом проти економічної політики Макрона є інфляція. Опитування показують, що це питання є пріоритетним для виборців. Згідно з результатами опитування, 32% респондентів вказали, що саме цей фактор був найважливішим при ухваленні їхнього рішення.