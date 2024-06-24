Кому больше всего доверяют французские избиратели

Результаты опроса четко демонстрируют, что 25% респондентов имеют больше всего доверия к "Национальному объединению" Марин Ле Пен в принятии правильных решений по экономическим вопросам. В то время как левому "Новому народному фронту" доверяют 22%, альянсу Макрона – только 20%.

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Как сообщается, "Национальному объединению" больше всего доверяют в показателях по повышению уровня жизни, борьбы с инфляцией и снижением налогов.

В этом контексте "Национальное объединение" воспринимается как партия, которая является если не компетентной, то по крайней мере не менее компетентной, чем другие политические формирования,

– говорится в сообщении FT.

Впрочем, 23% респондентов заявили, что больше всего доверяют "Национальному объединению" по сокращению государственного дефицита и долга, хотя фактически ультраправые не имеют четких планов по увеличению доходов. В то же время партия Макрона, которая имеет масштабные налоговые и расходные планы, пользуется только 17% доверия в этом вопросе.

Почему избиратели выбирают партию Ле Пен

Вероятно, такой уровень поддержки удалось получить благодаря обещаниям партии Марин Ле Пен немедленно снизить налог на добавленную стоимость на энергоносители и топливо, а также отменить повышение пенсионного возраста с 64 до 62 лет. Однако, экономисты предостерегают, что в планах "Национального объединения" отсутствуют серьезные предложения по увеличению доходов.

Планы RN являются финансово безответственными. Подарки стоят денег. Денег нет, по крайней мере в программе,

– сказал бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар.

В то же время основным аргументом против экономической политики Макрона является инфляция. Опросы показывают, что этот вопрос является приоритетным для избирателей. Согласно результатам опроса, 32% респондентов указали, что именно этот фактор был самым важным при принятии их решения.