Что будет с валютой летом

Аналитики утверждают, что это движение началось еще в мае, когда население стало активнее покупать иностранную валюту. Наличный рынок также почувствовал определенный ажиотаж, что привело к увеличению спроса на доллары.

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Однако эксперты считают, что это временное явление, и рассчитывают на стабилизацию курса в будущем.

В начале июня Национальному банку удалось остановить девальвационный тренд. В течение первых дней июня гривна усилилась, снижая свое положение относительно доллара. Это привело к заметному укреплению гривны, в частности в наличном сегменте рынка, где курс стабилизировался в коридоре 40-41 гривны за доллар.

Важно! Прогнозируется, что в течение следующих недель курс наличной валюты будет колебаться в пределах указанного диапазона, реагируя на изменения курсов на международных валютных рынках и новости в экономике.

Что будет влиять на курс

Эксперты считают, что в июне ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких экономических, военных и социальных факторов. В частности, возможно усиление инфляционных процессов в стране.

Кроме того, любое обострение на фронте может влиять на все сферы жизни, особенно в регионах, наиболее страдающих от вражеской агрессии. Результаты мирной конференции по украинской "Формуле мира", запланированной на середину месяца, также могут определить дальнейшие тенденции.

Обратите внимание! В июне ожидается коррекция курса иностранной валюты на уровне 40,00-40,3 гривен за доллар в первую неделю торгов, а позже возможен рост курса до уровней 40,5-40,95 гривен за доллар.