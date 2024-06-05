Що буде з валютою влітку
Аналітики стверджують, що цей рух почався ще у травні, коли населення стало активніше купувати іноземну валюту. Готівковий ринок також відчув певний ажіотаж, що призвело до збільшення попиту на долари.
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Однак експерти вважають, що це тимчасове явище, і розраховують на стабілізацію курсу в майбутньому.
На початку червня Національному банку вдалося зупинити девальваційний тренд. Протягом перших днів червня гривня посилилася, знижуючи своє становище відносно долара. Це призвело до помітного зміцнення гривні, зокрема в готівковому сегменті ринку, де курс стабілізувався у коридорі 40-41 гривні за долар.
Що впливатиме на курс
Експерти вважають, що в червні ситуація на валютному ринку буде залежати від кількох економічних, воєнних та соціальних факторів. Зокрема, можливе посилення інфляційних процесів у країні.
Крім того, будь-яке загострення на фронті може впливати на всі сфери життя, особливо у регіонах, що найбільше страждають від ворожої агресії. Результати мирної конференції за українською "Формулою миру", запланованої на середину місяця, також можуть визначити подальші тенденції.