Як світ готується до потенційного повернення Дональда Трампа, – The Economist

У США уже почалася активна передвиборча кампанія, а світ готується до ймовірного повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про ймовірні сценарії розвитку подій – читайте далі.

Перспектива ймовірної перемоги Дональда Трампа на цьогорічних виборах у США була однією з головних тем на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Один американський законодавець навіть пустив у дію кулуарну дипломатію, аби заспокоїти союзників, оскільки його непокоїв імідж США перед іноземними урядами.

Редакція 24 Каналу адаптувала та переклала матеріал The Economist "The world is bracing for Donald Trump’s possible return".

Цікаво Майже мільярд доларів: НБУ купив готівку на міжбанку

Відлік до нових виборів у США пішов

Загалом до нових президентських виборів у США залишається 10 місяців, а світ починає готуватися до можливих наслідків ймовірної ще однієї президентської каденції Дональда Трампа. Зокрема, може йтись про потенційну відмову від підтримки України та Тайваню, бартерні відносини з ворогами, зміну ділових звʼязків з іншими союзниками та ще ряду інших моментів, котрі стосуватимуться зовнішньої та внутрішньої політики.

Подібні зміни у Білому домі призведуть до розриву зовнішньополітичних зв'язків. Проте прірва між політичними позиціями Байдена та Трампа, хаотичні глобальні умови на тлі, яких будуть відбуватися вибори, можуть значно ускладнити цей процес. Кількість конфліктів на державному рівні, що перевищує позначку у 50, є майже найвищим рівнем з 1946 року, згідно з даними Інституту дослідження миру в Осло.

Адміністрація чинного президента Джозефа Байдена спробувала по-новому визначити роль США у 2020-тих та далі. План був такий: наддержава, яка залучена до глобальних процесів та має близькі відносини зі своїми союзниками, перехід до більш егоїстичної торгівлі, більш обережний підхід у контексті економічної безпеки та вибірковіше розміщення своїх військ. Серед досягнень команди Байдена – активізація альянсів в Азії та коаліція з підтримки України. Попри це глобальна ситуація у світі загострюється.

З наближенням нових та складних виборів ефективність доктрини Джо Байдена може знижуватися. Буде складно брати на себе зобов'язання на період після 2024 року, включаючи рішення щодо Ізраїлю та Палестини. Тож, уряди у всьому світі створюють альтернативні плани на випадок реальності, де президентом США знову буде Дональд Трамп.

Чого чекати від потенційного другого терміну Трампа

Другий термін Трампа буде відрізнятися. По-перше, світ став набагато "розхристанішим". По-друге, менш ймовірно, що Трамп буде толерувати офіційні перепони для свого порядку денного.

Для деяких політиків та країн, з якими ідеологічні погляди Трампа збігаються, його президентство буде хорошою новиною.

Ізраїль Беньямін Нетаньягу, якщо йому вдасться втриматися при владі до 2025 року, може очікувати на повну підтримку та відмову від прагнення палестинців на отримання власної держави.

Споріднені душі, як-от Віктор Орбан в Угорщині, також можуть сподіватися на теплий прийом у Білому домі.

Дональд Трамп, крім того, відомий своєю прихильністю до Саудівської Аравії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді також має досить міцні відносини з Трампом, тож Індія сподівається на послідовну політики та менше критики щодо громадянських свобод.

Навіть деякі ліберальні демократії на Заході сприймають ймовірне повернення Трампа до Білого дому спокійно. Колишній прем'єр-міністр-консерватор Австралії Скот Моррісон наполягає, що немає про що переживати, оскільки саме Трамп відкрив світу очі на загрозу зі сторони Китаю.

"Нахлібники" та "хулігани": яку політику може проводити Трамп

Дискусія щодо ефективності Трампа та Байдена на посаді президента США триває. Фахівці проаналізували 10 важливих критеріїв, аби отримати конкретні результати обох політиків. Про результати можна прочитати за цим посиланням

Хаотичний стиль та непередбачувана особистість Дональда Трампа роблять процес прогнозування ще складнішим. Проте робити це можливо. Ба більше, у поточній ситуації вкрай необхідно, окреслити підходи, якими може послуговуватися Трамп. Зокрема, виділяють таку класифікацію країн:

"користувачі" (нахлібники) (users) – нібито невдячні союзники;

"хулігани" (bruisers) – неприємні супротивники;

"невдахи" (loosers) – країни, на які Трампу байдуже.

Що Трампа може готувати для "нахлібників"

Більшість партнерів США, найімовірніше, будуть сприйматися Трампом як "користувачі". Вони можуть очікувати на ставлення без сентиментів та оцінки того, як "вони з жиру бісяться за кошти Америки". Для прикладу, виділяють торговий дисбаланс або незначний фінансовий вклад у власні військовий сектор. Результати перевірки можуть стати не надто приємною новиною для деяких країн.

Зокрема, з 38 союзників у Північноатлантичному альянсі (НАТО) чи Азії, США мали дефіцит торгового балансу з 26 з них у 2023 році. Такожвитратили менше ніж 2% ВВП на оборону за аналогічний період. Тож вони отримають негативні оцінки по ключових критеріях для Дональда Трампа.

Тоді як низка країн уже намагаються змінити ситуацію та посилити свою позицію відповідно до нових критеріїв. Ось так німецький урядовець описав попередню пропозицію, яку вони готові представити для будь-якої адміністрації Трампа: оборонні витрати країни планують різко збільшити після створення спеціального військового фонду на 109 мільярдів доларів. Для прикладу, Німеччина зараз планує придбати американські винищувачі f-35 за 14 мільярдів доларів. Крім того, ця європейська країна відмовилася від російського природного газу та замінила його скрапленим газом, більшість якого надходить з США.

"Користувачі", які не зможуть обґрунтувати свою правоту на умовах Трампа, найімовірніше, опиняться під тиском. Як варіант, вказують погрози, які пов'язані з митними платежами або скасування безпекових зобов'язань (домовленостей). Мексика має всі шанси потрапити до цієї категорії.

Як Трамп може розвивати відносини із "хуліганами"

Щодо тих країн, які Трамп може сприймати як "хуліганів" – ворогів та супротивників США – то вони, швидше за все, очікують як на погрози задля отримання поступок, так і періодів відкритості з метою укладання важливих "угод". Серед "хуліганів" Росія може очікувати на найбільш дружнє ставлення зі сторони Трампа, враховуючи його захоплення Володимиром Путіним.

Чого не можна сказати про очікування Китаю, адже попередні переговори з Трампом стали розчаруванням. Крім того, двостороння ворожнеча вкорінилася у політиці США та Китаю. Щодо Ірану, то під час першої каденції Трампа, країна стикалася чи не з найжорсткішими санкціями зі сторони Штатів. Ці обмеження ще називали "санкціями максимального тиску". Проте Трамп не зміг відреагувати на атаку Ірану по нафтових об'єктах Саудівської Аравії.

На сьогодні найбільш вірогідним виглядають агресивні санкції проти цього режиму, який може прагнути продовжувати свої проксі війни у регіоні, особливо з врахуванням того, який хаос Іран провокує на Близькому Сході. Більше про перші наслідки ескалації у цьому регіоні для різних країн читайте тут.

Хто для Трампа "невдахи"

Третя група країн, за цією класифікацією, найбільша: це водночас і не близькі союзники США, і не їхні супротивники. Саме їх Дональд Трамп може віднести до категорії так званих "невдах". Адміністрація чинного президента США Джо Байдена зіткнулася зі значно агресивнішою моделлю поведінки своїх геополітичних суперників у Європі та на Близькому Сході, але досі максимально зважує використання американського впливу (сили). Підтвердженням цього є виведення американських військ з Афганістану. Крім того, конфлікти у тих регіонах, які не входять до сфери інтересів першої економіки світу, спалахнули з новою силою. Згадаємо про такі:

Громадянська війна у Судані;

Нова хвиля державних переворотів у країнах Африки.

Швидше за все, за ймовірного другого президентства Трампа, у світі й далі буде тривати руйнування глобальних правил: від торгівлі до прав людини, що значно погіршить ситуацію. Для бідних країн зі слабкими національними інституціями такий сценарій може означати посилення ризиків конфліктів, тоді як міжнародні організації не зможуть заповнити прогалину.

Тайвань та Україні: які сценарії можливі

Пара союзників США перебуває в особливо вразливій позиції з врахуванням того, що Трамп думає про "нахлібників", згідно з його уявленнями. Це Тайвань та Україна.

Острівна держава Тайвань має серйозні торгові зв'язки з США, з врахуванням площі, які оцінили у 45 мільярдів доларів за період з січня по листопад 2023 року. Також Тайвань підвищив свої витрати на оборону до 2,5% від свого ВВП, але досі сподівається на широку військову присутність США в Азії задля стримування можливого вторгнення Китаю. Але Трамп може поставити питання, чи мають американці фінансувати оборону Тайваню, чи вмирати заради його блага. Водночас минулого року він скаржився, що Тайвань "забрав їхній бізнес".

Ще один чутливий партнер для США – це Україна. Об'єктивно підтримка України – вигідна угода для американців: сукупна допомога США становить менш як 10% від річного оборонного бюджету та жодних втрат серед американців. Водночас офіційний Вашингтон зв'язує по руках та ногах армію Росії та підриває її економіку. Більшість грошей, які виділили на зброю для України, залишилися у США. Проте Дональд Трамп може розглядати війну як виснаження дорогоцінних американських ресурсів та спробує підштовхнути Україну до укладення мирної угоди з Росією.

Відмова від підтримки Тайваню та України буде мати серйозні наслідки для американських альянсів. Поразка у захисті Тайваню стане прецедентом для інших союзників в Азії, як-от Японії та Південної Кореї, та зірве безпекові плани в регіоні.

До того ж топовий чиновник у ЄС недавно заявив, що у 2020 році Дональд Трамп у розмові з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн сказав, що США не будуть допомагати Європі у разі атаки на континент. За словами цього чиновника, колишній президент США додав таке: "До речі, НАТО мертве і ми підемо, ми покинемо НАТО".