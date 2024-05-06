В Нацбанку розповіли, від чого залежить курс долара

Попит та пропозиція на ринку – факти від яких залежить курс долара до гривні. Також в НБУ додали, що планують повернутися до інфляційного таргетування й гнучкого курсу, коли будуть умови.

Голова НБУ Андрій Пишний зауважив, що валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до "керованої гнучкості" функціонує, дедалі більше орієнтуючись на попити пропозицію. За його словами це саме те чого прагнув Нацбанк.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Ми бачимо коливання, ми бачимо що ці коливання пов'язані в першу чергу із факторами, які існували до війни, сезонність. Ми бачимо що ці коливання на сьогоднішній день не створюють якогось небезпечного тиску.

НБУ забезпечуватиме валютну стійкість

Пишний також додав, що регулятор буде присутній на ринку й далі забезпечуватиме курсову стійкість, але при цьому даючи ринку можливість реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні фактори.

Ми, бачимо що ми попри війну повертаємося до нормальності, яка до певної міри модифікована з огляду на ризики і обставини, пов'язані з війною,

– зауважив він.

Голова НБУ відмітив, що ситуація на валютному ринку доволі контрольована, хоч й залишаються певні ризики. Також Пишний підкреслив, що завдання НБУ – це курсова та цінова стабільність й, на його думку, регулятору це наразі вдається.

Яка сьогодні ситуація на готівковому ринку

6 травня купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

готівкового долара становить у середньому 39,40 гривні, а продаж – 39,85 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,72 гривні, а продаж – 39,85 гривні.

На думку банкірки Анни Золотько, протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті ринку коливатиметься в межах діапазону 39,60 – 40,30 гривні за долар.