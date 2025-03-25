Яким буде розмір пенсії, якщо зарплата 7 000 гривень
- Пенсія в Україні розраховується за формулою: П = Зс × Ік × Кс, де П - пенсія, Зс - середня зарплата, Ік - індивідуальний коефіцієнт зарплати, Кс - коефіцієнт страхового стажу (1% за рік).
- До уваги береться середня заробітна плата по країні за 3 роки перед пенсією.
Пенсія залежить від декількох факторів. Зокрема, від кількості набутого стажу та розміру середньої заробітної плати по країні.
Як розраховується пенсія в Україні
Пенсійний фонд визначив формулу розрахунку пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також Все пішло не за планом: тарифні війни Трампа можуть забрати в США головне
Зараз ця формула така: П = Зс × Ік × Кс
Розшифровується вона так:
- П – пенсія;
- Зс – середня заробітна плата по країні, до уваги береться цей показник за 3 роки перед виходом на пенсію;
- Ік – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (співвідношення заробітної плати особи до середньої по країні);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу (за кожен рік стажу надається 1%).
Як цей розрахунок виглядає на практиці:
Уявимо, що Зс становить 18 000 гривень, зарплата – 7 000 гривень. При цьому, особа встигла набути 35 років стажу.
Виходить, що:
- Ік – 0,39;
- Кс – 0,35.
Тобто, розмір пенсії дорівнює 18 000 × 0,39 × 0,35 = 2 457 гривень.
Водночас відповідно до українського законодавства, пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати, якщо особа має повний стаж (у нашому прикладі розглянута саме така ситуація). Тобто, виплата не має бути менш як 3 200 гривень.
Зверніть увагу! Йдеться про те, що держава "дотягує" виплату такої особи через спеціальну доплату.