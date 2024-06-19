Низька пенсія, хоч і працював багато: від чого залежать пенсійні виплати в Україні

Деякі пенсіонери з великим трудовим стажем отримують невеликі виплати. А все через те, що на розмір пенсій в Україні впливає багато чинників.

Як стаж впливає на розмір пенсії

Відомо, що пенсійні виплати для кожного пенсіонера визначаються індивідуально. Однак, розмір пенсії в Україні залежить від двох чинників: тривалості накопиченого стажу та рівня заробітної плати.

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Нині уряд встановив вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Чим раніше громадянин бажає вийти на заслужений відпочинок, тим вищі вимоги до стажу. У 2024 році ці мінімуми зросли й тепер становлять:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак, це значення не може бути більшим ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Водночас на вихід на пенсію впливає не лише зарплата та кількість заробленого стажу, але й дата виходу на пенсію. Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:

до жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від 25 років для чоловіків, для жінок – 20 років;

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.

Які доплати за понаднормовий стаж у 2024 році

Відбулося збільшення прожиткового мінімуму з 2 093 гривень до 2 361 гривні призвело до зростання розміру доплати з 20,93 гривні до 23,61 гривні у 2024 році.

! Ця сума нараховується за кожен рік роботи, виконаний понад встановлену законом норму страхового стажу. Наприклад, якщо пенсіонер має 5 додаткових років стажу, його доплата складе 118,05 гривні.

Водночас для пенсіонерів, які продовжують працювати, використовується попередній розмір прожиткового мінімуму під час розрахунку пенсії. Однак, коли пенсіонер припиняє працювати, розмір доплати переглядається з урахуванням оновленого, актуального прожиткового мінімуму.