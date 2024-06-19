Як стаж впливає на розмір пенсії

Відомо, що пенсійні виплати для кожного пенсіонера визначаються індивідуально. Однак, розмір пенсії в Україні залежить від двох чинників: тривалості накопиченого стажу та рівня заробітної плати.

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Нині уряд встановив вимоги до стажу, необхідного для виходу на пенсію. Чим раніше громадянин бажає вийти на заслужений відпочинок, тим вищі вимоги до стажу. У 2024 році ці мінімуми зросли й тепер становлять:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Зауважте! Пенсійна виплата особи зростає на 1% від основного розміру пенсії за кожен рік стажу. Однак, це значення не може бути більшим ніж 1% від прожиткового мінімуму.

Водночас на вихід на пенсію впливає не лише зарплата та кількість заробленого стажу, але й дата виходу на пенсію. Особа, яка вийшла на пенсію раніше, може отримувати менші виплати через інші вимоги до стажу:

до жовтня 2011 року понаднормовим вважався стаж від 25 років для чоловіків, для жінок – 20 років;

після жовтня 2011 року: для чоловіків – від 35 років, жінок – 30 років.

Які доплати за понаднормовий стаж у 2024 році

Відбулося збільшення прожиткового мінімуму з 2 093 гривень до 2 361 гривні призвело до зростання розміру доплати з 20,93 гривні до 23,61 гривні у 2024 році.