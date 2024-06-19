Как стаж влияет на размер пенсии

Известно, что пенсионные выплаты для каждого пенсионера определяются индивидуально. Однако размер пенсии в Украине зависит от двух факторов: продолжительности накопленного стажа и уровня заработной платы.

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Сейчас правительство установило требования к стажу, необходимого для выхода на пенсию. Чем раньше гражданин желает выйти на заслуженный отдых, тем выше требования к стажу. В 2024 году эти минимумы выросли и теперь составляют:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Заметьте! Пенсионная выплата лица возрастает на 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако, это значение не может быть больше чем 1% от прожиточного минимума.

В то же время на выход на пенсию влияет не только зарплата и количество заработанного стажа, но и дата выхода на пенсию. Лицо, которое вышло на пенсию раньше, может получать меньшие выплаты из-за других требований к стажу:

до октября 2011 года сверхурочным считался стаж от 25 лет для мужчин, для женщин – 20 лет;

после октября 2011 года: для мужчин – от 35 лет, женщин – 30 лет.

Какие доплаты за сверхурочный стаж в 2024 году

Произошло увеличение прожиточного минимума с 2 093 гривен до 2 361 гривны привело к росту размера доплаты с 20,93 гривны до 23,61 гривны в 2024 году.