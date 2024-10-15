Дохід родини та вартість послуг: що впливає на розмір субсидії

Субсидія надається домогосподарствам, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної родини та залежить від середнього доходу на одну особу.

Що впливає на розмір субсидії

Важливу роль також відіграє майновий стан та норми споживання, адже за використану понаднормову електроенергію сім’я повинна сплачувати самостійно, повідомляє Урядовий портал.

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Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю комунальних послуг та сумою обов'язкового платежу, який домогосподарство має сплачувати самостійно.

Зауважте! Обов'язковий платіж визначається шляхом множення середньомісячного сукупного доходу родини на обов'язковий відсоток платежу.

Формула для обчислення обов’язкового відсотка платежу виглядає так:

Середньомісячний дохід домогосподарства ділять на кількість членів сім’ї, щоб визначити дохід на одну особу. Цей дохід на одну особу ділять на прожитковий мінімум, який на 2024 рік становить 2920 грн. Отриманий результат ділять на 2 (це базовий коефіцієнт). Коефіцієнт множать на 15% (базову норму плати за послуги).

Таким чином визначається сума обов'язкового платежу, а субсидія покриває різницю між цією сумою та фактичними витратами на комунальні послуги.

Як оформити субсидію

Для оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг діє спрощений механізм. Подати заяву можна кількома способами:

Поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ). Через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток, де є опція "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Через портал Дія, використовуючи пошук за запитом "Заява на субсидію". У центрах надання адміністративних послуг. Через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Такий спрощений процес передбачає, що заяву і декларацію оформить ПФУ на основі даних з офіційних реєстрів.