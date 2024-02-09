Понад 20 мільярдів гривень: як ПФУ розподілив кошти на початку лютого

Пенсійний фонд уже почав виплачувати гроші для українців різних категорій. Станом на 8 лютого на соцвиплати уже витратили понад 20 мільярдів гривень.

Як розподілили кошти ПФУ на початку лютого

На початку лютого на пенсії було виділено 20,7 мільярда гривень. З них:

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було відправлено через Укрпошту – 4,8 мільярда гривень;

через банки – 15,9 мільярда гривень;

На субсидії у ПФУ витратили 4673,6 мільйона гривень. Натомість на страхові виплати пішло 1484 мільйонів гривень, з яких 405,8 мільйона гривень – це лікарняні кошти.

Як зросли пенсії у січні

З початку року зросли мінімальні виплати пенсіонерів через зростання прожиткового мінімуму. Тепер це 2 361 гривня.

Також збільшились пенсії громадян, які мають повний стаж і, при цьому, вони старше 65 років. Це зростання відбулося, завдяки підвищенню мінімальної зарплати до 7 100 гривень. Зараз така пенсійна виплата складає 2 840 гривень.

Наступне збільшення пенсії очікується у квітні. Тоді мінімальна зарплата стане уже 8 000 гривень, відповідно пенсійна виплата складатиме 3 200 гривень.

На початку місяця регулятор надав 345 тисяч послуг українцям.