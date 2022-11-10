План Маршала для України: чого побоюються на Заході, — The Economist

Європейські лідери бачать післявоєнну відбудову України схожою до відновлення Європи після другої світової війни, яке відбувалося за планом Маршала. Відбудова України буде відбуватися в декілька етапів, перший з яких почнеться уже під час ведення бойових дій.

Про те, що для відбудови України має бути створений "План Маршала XXI століття" канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав на саміті у жовтні.

Після Другої світової війни саме план Маршалла допоміг Європі відновитися. Його висунув у 1947 році держсекретар США Джордж Маршалл. У травні Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен аналог плану Маршалла. Президент України пояснював, що потрібна потужніша участь країн вільного світу та міжнародних інституцій у відбудові України.

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Наразі Україна отримує від міжнародних партнерів лише нагальну допомогу для здійснення невідкладних виплат. Загалом надання допомоги від партнерів можна розділити на три етапи: підтримка під час війни, відновлення інфраструктури та повоєнна реконструкція.

Перший етап допомоги

Поки триває війна, значна частина грошей, що надходять в Україну, йде на такі першочергові завдання, як виплата зарплат і соціальних виплат. Також допомога використовується для ремонту та підтримки української енергосистеми. Наразі ЄС ухвалив передання близько 12,3 мільярда євро, проте лише близько 42% цієї суми Україна уже отримала. США надали 15,18 мільярда євро, з яких близько половини уже отримано.

Фаза іноземної допомоги триватиме стільки ж, скільки триває війна. Очікується, що початкова фаза воєнного часу може тривати від 18 до 36 місяців. На покриття дефіциту бюджету у 2023 році необхідно близько 38 мільярдів доларів, або 4 мільярди доларів на місяць.

Другий та третій етапи

Цей етап розтягнеться на перші два роки після завершення військових дій і потребуватиме більше грошей — можливо, 105 мільярдів доларів на такі завдання, як відновлення житла та транспорту. Лише через кілька років після закінчення бойових дій розпочнеться фаза, подібна до плану Маршалла, з іншою великою, але ще непередбачуваною сумою допомоги. За оцінками Kyiv Institute of Economics, шкода нанесена Україні становить близько 127 мільярдів доларів.

Це може включати створення екологічнішої енергетичної системи та допомогу підприємствам у відповідності європейським нормами охорони навколишнього середовища та безпеки, щоб допомогти Україні з її прагненням приєднатися до ЄС.

Побоювання щодо розкрадання коштів

Саме цей останній етап найбільше хвилює прихильників боротьби з корупцією. Потік грошей на післявоєнну реконструкцію ризикує погіршити корупцію, каже Іван Лахтіонов з антикорупційної неурядової організації Transparency International. Війна породила неймовірне почуття патріотизму, але «всі бояться, що після війни все буде так, як було раніше», — каже Валерій Пекар з коаліції громадянського суспільства «Нова Країна». Він та Андрій Длігач, підприємець, виступають за більш широке залучення груп громадянського суспільства та бізнес-організацій до планування економічного відновлення. Національні консультації перед конференцією в Лугано передбачали широку участь, але з того часу деякі групи громадянського суспільства повідомили, що їхній доступ до уряду скоротився.

Деякі українські активісти вважають, що кращим рішенням було б взагалі запобігти проходженню допомоги через уряд. Центр протидії корупції (АНТАК), найвідоміша антикорупційна неурядова організація України, стверджує, що кошти мають надходити безпосередньо від донорів до підрядників.

Скептики щодо допомоги Україні на відбудову відзначають, що такі кошти мало принесли користі в спустошених війною Афганістані та Іраку чи на постраждалому від катастрофи Гаїті. Донори в тих місцях не змогли допомогти створити функціональні держави, і значна частина їхніх грошей була вкрадена. Це викликає велике занепокоєння для України, яка довгий час була однією з найбільш корумпованих країн Європи.

Але Україна не така, як Афганістан чи Ірак. Там донори намагалися нав’язати абсолютно нову систему правління, чому багато місцевих жителів чинили опір. Україна більше схожа на післявоєнну Європу, де вливання коштів допомогло місцевим жителям відбудувати процвітаючі індустріальні суспільства, які вони вже знали, як будувати.

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