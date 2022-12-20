Сильна Україна після війни є запорукою європейської безпеки, – The Finanial Times

Наразі збитки, завдані Росією українській інфраструктурі, оцінюються не менше ніж в 136 мільярдів доларів станом на кінець листопаду. Попри те, що війна триває, в Україні уже створюється план відбудови, а серед донорів тривають дискусії щодо цього питання.

Західні партнери розуміють, наскільки важливо, щоб на кордоні з Росією знаходилась потужна демократична держава. Тому уже зараз донори та економісти розробляють плани та процедури для надання Україні програм післявоєнного фінансування.

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Лідери G7 припустили, що для відбудови необхідна ініціатива, порівнянна з планом Маршалла. Проте план Маршалла передбачав одного донора на 16 реципієнтів, а післявоєнна Україна буде навпаки, з одним реципієнтом і щонайменше 16 донорами, включаючи окремі країни, інституції розвитку, міжнародні організації, суб’єктів приватного сектора. Це тягне за собою певні проблеми з координацією відбудови.

Передача російських репарацій

Сума активів російського центробанку, які заморозили у ЄС, могли б покрити більшу частину витрат на відбудову. Проте поки що невідомо, як відбуватиметься процес їх передачі Україні.

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У заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн говориться про те, що Євросоюз розглядає різні правові механізми для використання російських заморожених активів у якості репарацій.

План відновлення

Серед економістів існує широка згода щодо того, що Український уряд має розробити пропозицію, консультуючись із місцевими організаціями та організаціями громадянського суспільства, і отримати її схвалення від великої та різноманітної спільноти донорів. Україна вже розпочала цей процес. Уряд представив національний план відновлення на конференції донорів у Лугано в липні та на заході G7 у Берліні, організованому президентом Німеччини в жовтні.

Проте в Лугано донори, як повідомляється, виявилися неготовими, і США та інші країни не надіслали своїх високопосадовців. Під час берлінської зустрічі виникло небагато конкретних пропозицій. США, найбільший донор України, майже не були представлені, а західні лідери були відносно неорганізованими. Минулого тижня лідери G7 домовилися створити донорську платформу для України, але не повідомили подробиць.

Європа повинна очолити програму відновлення

Європейське лідерство під час відбудови могло б забезпечити, щоб країна розвивала інституції та стандарти відповідно до вимог ЄС. Однак ЄС не повинен брати на себе ініціативу щодо збору та виплати фінансування.

Більшість економістів погоджуються, що Україні потрібна реструктуризація боргу та гранти замість позик, якщо вона хоче вийти зі стійким боргом. Позики зрештою доведеться повертати, і це збільшить ризик боргової кризи. Але прийняття рішень ЄС на основі консенсусу означає, що позики легше схвалити, ніж гранти (хоча Угорщина показала, що навіть це не завжди легко).

Остаточна виплата позик також була проблемою для ЄС. До кінця листопада США виділили близько 60 відсотків обіцяного фінансування, тоді як ЄС розподілив лише близько 27 відсотків. Терміновість виконання завдань може згаснути після того, як життєва загроза зникне і почнеться відбудова.

ЄС має відігравати провідну роль у новому незалежному агентстві, створеному для відповідності фінансування проєктам в Україні та моніторингу реалізації цих проєктів. Це буде схоже на Адміністрацію економічного співробітництва, яка була створена для виконання плану Маршалла. Агентство має бути розташоване в Брюсселі, з сильною присутністю в Києві, щоб забезпечити місцеву владу програмою та керівну команду, що складається з неєвропейців, щоб були представлені всі інтереси донорів.

Як зазначено в пропозиції Центру досліджень економічної політики, нове агентство має створити цільовий фонд багатьох донорів, інструмент, який часто використовує Світовий банк для об’єднання різноманітних джерел фінансування. Для негайної мобілізації капіталу агентство має створити установу, яка може випускати облігації під заставу довгострокових зобов’язань донорів.

Ціна невдачі була б величезною для Європи

Невдала держава в Європі, що межує з Росією, була б кошмаром безпеки. Це призведе до кризи біженців, оскільки мільйони переміщених українців не матимуть причин повертатися додому. І це посилило б скептицизм щодо цінностей і намірів Заходу серед країн, які відмовилися стати на чиюсь сторону у війні.

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