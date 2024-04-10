Хто має право відключати електроенергію: пояснення ДТЕК
Джерело:ДТЕК
Регулятор має право відключати електроенергію споживачу у певних випадках. Зокрема, через борги.
Чому відключають електроенергію
Електроенергія може бути відключена як через споживача, так і, внаслідок неповязаних з ним причин. Наприклад, у випадку аварії всередині системи.
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Обмеження у споживанні електричної енергії має проводитися за умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів надійності та якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів,
– уточнює ДТЕК
Головними умовами відключення є:
- борги за надані послуги:
- самовільне підключення споживачем струмоприймачів або ж збільшення величини потужності понад значення, визначене умовами договору з оператором системи;
- аварійна ситуація всередині системи;
- підключення абонентом струмоприймачів поза розрахунковими засобами комерційного обліку;
- порушення умов укладеного договору між споживачем та регулятором;
- закінчення терміну дії або ж дострокове розірвання договору.
Хто може відключити електроенергію
У випадку виявлення одного з вказаних факторів, відбувається відключення. Процедура може бути здійснена:
- оператором системи розподілу – споживач має бути попереджений ме менш ніж за 5 робочих днів до відключення;
- електропостачальником – оповіщення має відбуватися не менш ніж за 10 робочих днів до дня відключення.
У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість. Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цими Правилами,
– уточнює ДТЕК
Термін відновлення електропостачання залежить від населеного пункту:
- 3 робочі дні – місто;
- 5 робочих днів – сільська місцевість.