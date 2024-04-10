Кто имеет право отключать электроэнергию: объяснение ДТЭК

Регулятор имеет право отключать электроэнергию потребителю в определенных случаях. В частности, из-за долгов.

Почему отключают электроэнергию

Электроэнергия может быть отключена как из-за потребителя, так и, вследствие несвязанных с ним причин. Например, в случае аварии внутри системы.

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Ограничение в потреблении электрической энергии должно проводиться при условии одновременного обеспечения сохранения необходимых уровней надежности и качества электроснабжения других потребителей и субпотребителей,

– уточняет ДТЭК

Главными условиями отключения являются:

долги за предоставленные услуги:

самовольное подключение потребителем токоприемников или увеличение величины мощности сверх значения, определено условиями договора с оператором системы;

аварийная ситуация внутри системы;

подключение абонентом токоприемников вне расчетных средств коммерческого учета;

нарушение условий заключенного договора между потребителем и регулятором;

окончание срока действия или же досрочное расторжение договора.

Кто может отключить электроэнергию

В случае выявления одного из указанных факторов, происходит отключение. Процедура может быть осуществлена:

оператором системы распределения – потребитель должен быть предупрежден ме менее чем за 5 рабочих дней до отключения;

электропоставщиком – оповещение должно происходить не менее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

В периоды, определены порядком защиты уязвимых потребителей, установленным Кабинетом Министров Украины, запрещается отключение электроустановок уязвимых потребителей из-за задолженности. Начало периода защиты уязвимых потребителей от отключения не является основанием для возобновления поставок электрической энергии уязвимому потребителю, электроустановка которого была отключена в другие периоды с соблюдением процедуры, предусмотренной этими Правилами,

– уточняет ДТЭК

Срок восстановления электроснабжения зависит от населенного пункта: