Українців попередили про масове відключення газу. Хто ризикує залишитися без блакитного палива та чому, читайте далі.

Через що можуть українцям відключити газ?

Досі багато споживачів відмовляються сплачувати за розподіл газу, вважаючи цей платіж незаконним. Якщо раніше це могло завершитися лише судовими суперечками, то тепер усі ризикують залишитися ще й без блакитного палива, нагадує 24 Канал з посиланням на "Тернопільміськгаз".

Розмір боргу значення не має. Вирішальним є порушення строків оплати та ігнорування попереджень про припинення постачання,

– наголошують у компанії.

Платіжну дисципліну за газ варто дотримуватися особливо уважно. За розподіл блакитного палива необхідно сплачувати щомісяця до 20 числа включно, а за його постачання в межах базової річної пропозиції – не пізніше 25 числа наступного місяця.

Важливо! Якщо ж борг не погашено протягом 10 днів після цих строків, постачальник має право розпочати процедуру відключення.