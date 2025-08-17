Навіть через кілька гривень боргу: українцям масово відключатимуть газ
- Українців можуть відключити від газопостачання за порушення строків оплати та ігнорування попереджень про неплатежі.
- Оплата за розподіл газу повинна бути здійснена щомісяця до 20 числа, а за постачання – не пізніше 25 числа наступного місяця, з можливим відключенням через 10 днів після прострочення.
Українців попередили про масове відключення газу. Хто ризикує залишитися без блакитного палива та чому, читайте далі.
Через що можуть українцям відключити газ?
Досі багато споживачів відмовляються сплачувати за розподіл газу, вважаючи цей платіж незаконним. Якщо раніше це могло завершитися лише судовими суперечками, то тепер усі ризикують залишитися ще й без блакитного палива, нагадує 24 Канал з посиланням на "Тернопільміськгаз".
Розмір боргу значення не має. Вирішальним є порушення строків оплати та ігнорування попереджень про припинення постачання,
– наголошують у компанії.
Платіжну дисципліну за газ варто дотримуватися особливо уважно. За розподіл блакитного палива необхідно сплачувати щомісяця до 20 числа включно, а за його постачання в межах базової річної пропозиції – не пізніше 25 числа наступного місяця.
Важливо! Якщо ж борг не погашено протягом 10 днів після цих строків, постачальник має право розпочати процедуру відключення.