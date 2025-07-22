Відключать газ за 10 днів: кому з українців можуть "відрізати" постачання блакитного палива

Будь-який постачальник газу, зокрема компанія Нафтогаз мають право припинити постачання за наявності боргу. Проте тільки за певної умови.

Кому можуть відключити газ за 10 днів?

Йдеться про дотримання встановленої процедури, яка регулюється законом та нормативними актами, повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Юрія Айвазяна.

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До основних умов відключення відносять:

Наявність простроченого боргу. Постачальник має право ініціювати припинення постачання, якщо споживач не сплатив за спожитий газ у встановлені терміни.

Постачальник має право ініціювати припинення постачання, якщо споживач не сплатив за спожитий газ у встановлені терміни. Офіційне попередження. Відповідно до Правил постачання природного газу, споживача повинні письмово попередити не менш як за 10 днів до припинення постачання.

Однак й тут є свої нюанси. Повідомлення має містити:

суму заборгованості, підстави для припинення постачання, дату можливого відключення.

Важливо! Якщо споживач погашає борг або укладає договір на його поетапне погашення, то відключення не проводиться.