Відключення газу з 1 лютого: у "Нафтогазі" прокоментували ситуацію

У Мережі з'явилась інформація про нібито графіки відключень газу для українців з 1 лютого. На ці заяви відреагував "Нафтогаз".

Чи готуватись українцям до відключень газу

Жодних графіків відключення газу не буде. Запасів достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомили в пресслужбі НАК "Нафтогазу", передає 24 Канал.

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Запасів газу достатньо, опалювальному сезону нічого не загрожує. Шахраї також поширюють фейкові сайти – не переходьте за підозрілими посиланнями,

– повідомили в компанії.