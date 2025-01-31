Скільки коштує 1 куб газу зараз

З 1 лютого 2025 року вартість газу для побутових споживачів не зміниться, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Нагадаємо! Вартість доставки газу оплачується і розраховується окремо. Цей тариф залежить від обсягів споживання за минулий газовий рік.

Більшість споживачів і надалі буде обслуговувати "Нафтогаз" – понад 90% громадян. Ця компанія виступила постачальником останньої надії (ПОН).

До того ж "Нафтогаз" пропонує одну з найнижчих цін на ринку – 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній цей тариф коливається в межах від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Зараз компанія "Нафтогаз" обслуговує понад 12 мільйонів українців. Тариф цього регулятора має не змінюватись до кінця опалювального сезону, тобто, 30 квітня 2025 року.