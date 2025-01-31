Сколько стоит 1 куб газа сейчас

С 1 февраля 2025 года стоимость газа для бытовых потребителей не изменится, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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Напомним! Стоимость доставки газа оплачивается и рассчитывается отдельно. Этот тариф зависит от объемов потребления за прошлый газовый год.

Большинство потребителей и в дальнейшем будет обслуживать "Нафтогаз" – более 90% граждан. Эта компания выступила поставщиком последней надежды (ППН).

К тому же "Нафтогаз" предлагает одну из самых низких цен на рынке – 7,96 гривны за кубометр. У других компаний этот тариф колеблется в пределах от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Сейчас компания "Нафтогаз" обслуживает более 12 миллионов украинцев. Тариф этого регулятора должен не меняться до конца отопительного сезона, то есть, 30 апреля 2025 года.