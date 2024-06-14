Бо є порушення: чому споживачів можуть відключити без газу

14 червня 2024, 14:01
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Нині в Україні проводиться планове обстеження технічного стану газового обладнання та систем вентиляції в домогосподарствах. Якщо при процедурі виявлять порушення, можуть перекрити газопостачання.

Чому можуть відключити від газу

Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки, зокрема:

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  • замуровано очисні кишені для каналів;
  • під’єднано до вентканалу димовий канал або патрубок газового обладнання;
  • поєднано димові канали різних поверхів у багатоквартирному будинку;
  • виявлено тріщини або інші пошкодження, а також засмічення в каналах;
  • не встановлено перегородки між каналами;
  • створено спальні місця в приміщенні з газом.

Які є додаткові причини

У Держслужбі з питань праці повідомили, що також газ можуть не постачати, якщо:

  • самовільного підключення до системи газових приладів і пристроїв;
  • відсутності забезпечення відповідного техобслуговування;
  • невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Відповідно до нормативних документів, при виявленні порушень, як правило, відключається лише квартира, в якій вони мали місце. Якщо цього не зробити, може статися так, що газопостачання буде припинено до всіх квартир по стояку.
 

Автор: Тетяна Стельмах