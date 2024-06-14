Почему могут отключить от газа
Газ могут отключить для устранения нарушений, которые были выявлены во время проверки, в частности:
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- замурованы очистные карманы для каналов;
- подключен к вентканалу дымовой канал или патрубок газового оборудования;
- соединены дымовые каналы разных этажей в многоквартирном доме;
- обнаружены трещины или другие повреждения, а также засорение в каналах;
- не установлены перегородки между каналами;
- созданы спальные места в помещении с газом.
Какие есть дополнительные причины
В Госслужбе по вопросам труда сообщили, что также газ могут не поставлять, если:
- самовольного подключения к системе газовых приборов и устройств;
- отсутствия обеспечения соответствующего техобслуживания;
- несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.
В соответствии с нормативными документами, при выявлении нарушений, как правило, отключается только квартира, в которой они имели место. Если этого не сделать, может случиться так, что газоснабжение будет прекращено ко всем квартирам по стояку.