Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на портал ExPro, который пообщался с информированным источником в нефтегазовой отрасли.

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"Сейчас на складах "Укргазвидобування" (УГВ) – минимальный объем обсадных труб. Если в ближайшие месяцы не поступят трубы, есть угроза, что программа бурения скважин на этот год может быть сорвана", – цитирует издание слова информированного собеседника.

Как отмечается, такая ситуация сложилась из-за системного блокирования поставщиком китайских труб Vorex тендеров госкомпании. Согласно данным Prozorro, 12 июня 2024 малоизвестная канадская компания Olbi Group, аффилированная с Vorex, подала жалобу в АМКУ, в которой требует отменить результаты тендера на закупку обсадных труб, который был проведен в конце мая.

Это уже четвертое блокирование аукционов УГВ со стороны Vorex в этом году. В апреле Vorex заблокировал 4 трубных тендера на более 230 тысяч метров труб. Далее в мае он пытался остановить последний тендер. И вот в июне – очередная жалоба и попытка отменить итоги аукциона,

– подчеркивает источник.

Как пишет издание, Vorex дискредитировал себя как поставщик на украинский рынок. Компания сначала предлагает цену выше, чем другие участники тендера, а после проигрыша блокирует подписание контрактов с победителем тендера. Vorex предоставляет банковские гарантии под контракты и потом через суд отменяет их. Компания системно срывает сроки поставки продукции.

В этом году сроки отгрузки труб из Китая, которые продвигает Vorex, еще больше выросли, что не устраивает "Укргазвидобування". Однако постоянное блокирование закупок обсадных труб поставщиком китайских труб и его пособниками в ближайшее время приведет к параличу работы флагмана отечественной газодобычи,

– говорится в публикации.