Сколько будут добывать газа из новой скважины
В Группе Нафтогаз сообщают, что дебит новой скважины составляет 280 тысяч кубометров голубого топлива и 120 тонн газового конденсата в сутки, что делает ее высокопроизводительной.
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Кроме того, скважина была заложена как разведывательная. Это для того, чтобы провести исследования перспективных залежей газоконденсатного месторождения.
- В общем ее глубина составляет 3,2 километра, а запасы месторождения оцениваются на уровне около 1 миллиарда кубометров газа.
Перспективы нового месторождения
Глава АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев отметил, что возможности месторождения в дальнейшем изучают.
Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи,
– добавил Толмачев.
В то же время глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев добавляет, что темпы закачки газа превышают прошлогодние показатели.
Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в предстоящем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села,
– сообщил он.