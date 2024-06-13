Сколько будут добывать газа из новой скважины

В Группе Нафтогаз сообщают, что дебит новой скважины составляет 280 тысяч кубометров голубого топлива и 120 тонн газового конденсата в сутки, что делает ее высокопроизводительной.

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Кроме того, скважина была заложена как разведывательная. Это для того, чтобы провести исследования перспективных залежей газоконденсатного месторождения.

  • В общем ее глубина составляет 3,2 километра, а запасы месторождения оцениваются на уровне около 1 миллиарда кубометров газа.

Перспективы нового месторождения

Глава АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев отметил, что возможности месторождения в дальнейшем изучают.

Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи,
– добавил Толмачев.

В то же время глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев добавляет, что темпы закачки газа превышают прошлогодние показатели.

Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в предстоящем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села,
– сообщил он.