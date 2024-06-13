Сколько будут добывать газа из новой скважины

В Группе Нафтогаз сообщают, что дебит новой скважины составляет 280 тысяч кубометров голубого топлива и 120 тонн газового конденсата в сутки, что делает ее высокопроизводительной.

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Обратите внимание! Запустило новую скважину АО "Укргаздобыча", что является частью Группы Нафтогаз.

Кроме того, скважина была заложена как разведывательная. Это для того, чтобы провести исследования перспективных залежей газоконденсатного месторождения.

В общем ее глубина составляет 3,2 километра, а запасы месторождения оцениваются на уровне около 1 миллиарда кубометров газа.

Перспективы нового месторождения

Глава АО "Укргаздобыча" Олег Толмачев отметил, что возможности месторождения в дальнейшем изучают.

Оно является одним из самых перспективных в активах Укргаздобычи,

– добавил Толмачев.

В то же время глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев добавляет, что темпы закачки газа превышают прошлогодние показатели.

Украинская энергетика находится в критической ситуации. Группа Нафтогаз активно готовится быть поддержкой стране в предстоящем отопительном сезоне и поставлять тепло в города и села,

– сообщил он.

Напоминаем! За последние 5 месяцев АО "Укргаздобыча" запустило 36 новых скважин, из которых 11 дают более 100 тысяч кубометров газа в сутки.