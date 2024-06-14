Чому можуть відключити від газу
Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки, зокрема:
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- замуровано очисні кишені для каналів;
- під’єднано до вентканалу димовий канал або патрубок газового обладнання;
- поєднано димові канали різних поверхів у багатоквартирному будинку;
- виявлено тріщини або інші пошкодження, а також засмічення в каналах;
- не встановлено перегородки між каналами;
- створено спальні місця в приміщенні з газом.
Які є додаткові причини
У Держслужбі з питань праці повідомили, що також газ можуть не постачати, якщо:
- самовільного підключення до системи газових приладів і пристроїв;
- відсутності забезпечення відповідного техобслуговування;
- невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.
Відповідно до нормативних документів, при виявленні порушень, як правило, відключається лише квартира, в якій вони мали місце. Якщо цього не зробити, може статися так, що газопостачання буде припинено до всіх квартир по стояку.