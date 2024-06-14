Чому можуть відключити від газу

Газ можуть відключити для усунення порушень, які були виявлені під час перевірки, зокрема:

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замуровано очисні кишені для каналів;

під’єднано до вентканалу димовий канал або патрубок газового обладнання;

поєднано димові канали різних поверхів у багатоквартирному будинку;

виявлено тріщини або інші пошкодження, а також засмічення в каналах;

не встановлено перегородки між каналами;

створено спальні місця в приміщенні з газом.

Які є додаткові причини

У Держслужбі з питань праці повідомили, що також газ можуть не постачати, якщо:

самовільного підключення до системи газових приладів і пристроїв;

відсутності забезпечення відповідного техобслуговування;

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Відповідно до нормативних документів, при виявленні порушень, як правило, відключається лише квартира, в якій вони мали місце. Якщо цього не зробити, може статися так, що газопостачання буде припинено до всіх квартир по стояку.

