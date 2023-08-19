Без світла розрахуватися важко: яку суму готівки варто мати при собі

Прогнози щодо ситуації з електроенергією цієї зими доволі невтішні. Попри великий відсоток відновлених потужностей ворог може знову завдавати ракетних обстрілів по енергосистемі. Саме тому варто підготуватися й до того, що розраховуватися картою час від часу буде не просто.

Чи готові фінансові установи до блекаутів

Минулого року Україна стикнулася з тим, що під час планових чи аварійних відключень електроенергії зникало світло, а з ним стільникова мережа. Через це розрахуватися карткою було важко, а отже готівкою потрібно запастися.

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Цього року ситуація може повторитися за прогнозами експертів, тому потрібно вже зараз підготуватися до усіх можливих сценаріїв.

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин підкреслив, що Україна сьогодні, мабуть, єдина з європейських країн, котра готова до перебоїв енергопостачання та віялових відключень.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Усі можливі моделі чи покрокові інструкції як діяти у таких ситуаціях давно сформовані. Втім вони сформовані не тільки на декілька годин, а й на більш довгостроковий період. Банки, НБУ та решта фінансових установ вже підготовлені до цього.

Після торішніх періодів без світла чимало торговельних мереж закупили генератори, сформували досить стабільний зв'язок з банками за допомогою старлінків та інших засобів зв'язку.

Відтак чимало великих ритейлерів мають змогу проводити платежі. Банки, а відповідно клірингові центри, що розробляють платежі також матимуть все необхідне для того, щоб забезпечити потреби населення.

Які можуть виникнути проблеми

Втім проблемні моменти у ситуації, коли світла може не бути, є. Йдеться про тривалість таких "локдаунів", пояснює експерт. А також моменти, коли особам потрібно буде розрахуватися у невеличких магазинах, наприклад, біля дому.

Шевчишин зауважує, що у такому разі запас готівки населення повинно мати для того, щоб розрахуватися за покупки чи інші послуги.

В економічній практиці завжди говорять, що необхідно мати у форс-мажорній ситуації тримісячний запас не просто готівки, а найбільш ліквідні гроші саме для вас. Тобто кошти на карті, які можна дуже швидко зняти,

– пояснює співрозмовник.

Якщо говорити лише за готівку, то експерт радить мати запас грошей на тиждень.

Сума для кожної особи чи сім'ї відрізнятиметься, адже у кожного різні потреби та витрати.

Торік у коментарі 24 Каналу приватний інвестор Василь Матій розповів, що безпечний розмір грошей, який потрібен під час відключень світла, має вистачити умовно кажучи, на тиждень. Тобто це 2 середньомісячні витрати.

Василь Матій Приватний інвестор, керуючий активами А от щодо безпечного розміру заощаджень, то це повинна бути сума, яка б задовільнила на рік життя базові потреби.

На думку Матія, такий запас буде додавати фінансової стійкості й буде легше пережити поточні труднощі, розуміючи, що ви маєте ці фінанси.