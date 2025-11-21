Ворог б'є не лише по станціях: у Yasno розкрили, чому відключень світла побільшало

Графіки погодинних відключень в Україні стали більш жорсткими. У деяких регіонах світла немає до 18 годин на добу, а то й більше.

Чому годин без світла стало більше?

Відключень світла побільшало, оскільки доставляти електроенергію від атомних електростанцій все складніше. Про це розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, передає 24 Канал з посиланням на його допис у соцмережах.

Ворог б’є не лише по станціях, а й по мережах. Доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає все складніше,

– зазначив Коваленко.

Він зауважив, що ворог останнім часом атакував сім областей України, концентруючи удари саме на енергооб'єктах. Це призвело до пошкоджень на АЕС:

3 АЕС внаслідок пошкодження мереж змушені були знизили потужність;

2 АЕС від початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а останній обстріл призвів до втрати ще однієї високовольтної лінії;

1 атомна станція втратила частину зовнішнього підключення.

У підсумку, як говорить гендиректор Yasno, в Україні працюють лише чотири атомні реактори з дев'яти, та й ті зі знижною потужністю. Окрім того, на низці ліній необхідно проводити ремонтні роботи.

А похолодання лише збільшує навантаження на енергетичну систему та ще більше ускладнює проблему з постачанням світла.

Повірте, енергетики працюють 24/7 та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше. Але з кожним обстрілом стає складніше,

– додав Коваленко.

Що відомо про роботу АЕС?

Учора стало відомо, що три українські АЕС були змушені зменшили потужність через російські обстріли, які пошкодили лінії електропередач, повідомило МАГАТЕ.

Мова йде про такі станції:

Хмельницька АЕС;

Рівненська АЕС;

Південноукраїнська АЕС.

Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені зменшити виробництво енергії, оскільки втратили підключення до однієї з високовольтних ліній.

Південноукраїнська АЕС повідомила, що виявила 11 дронів за кілометр від свого об'єкта, після чого втратила зв'язок з високовольтною лінією електропередачі.

