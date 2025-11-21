Враг бьет не только по станциям: в Yasno раскрыли, почему отключений света стало больше

Графики почасовых отключений в Украине стали более жесткими. В некоторых регионах света нет до 18 часов в сутки, а то и больше.

Почему часов без света стало больше?

Отключений света стало больше, поскольку доставлять электроэнергию от атомных электростанций все сложнее. Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее,

– отметил Коваленко.

Он отметил, что враг в последнее время атаковал семь областей Украины, концентрируя удары именно на энергообъектах. Это привело к повреждениям на АЭС:

3 АЭС в результате повреждения сетей вынуждены были снизить мощность;

2 АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а последний обстрел привел к потере еще одной высоковольтной линии;

1 атомная станция потеряла часть внешнего подключения.

В итоге, как говорит гендиректор Yasno, в Украине работают только четыре атомных реактора из девяти, и те с пониженной мощностью. Кроме того, на ряде линий необходимо проводить ремонтные работы.

А похолодание только увеличивает нагрузку на энергетическую систему и еще больше усложняет проблему с поставками света.

Поверьте, энергетики работают 24/7 и ежедневно делают все возможное, чтобы света стало больше. Но с каждым обстрелом становится сложнее,

– добавил Коваленко.

Что известно о работе АЭС?

Вчера стало известно, что три украинские АЭС были вынуждены уменьшили мощность из-за российских обстрелов, которые повредили линии электропередач, сообщило МАГАТЭ.

Речь идет о таких станциях:

Хмельницкая АЭС;

Ровенская АЭС;

Южноукраинская АЭС.

Хмельницкая и Ровенская АЭС были вынуждены уменьшить производство энергии, поскольку потеряли подключение к одной из высоковольтных линий.

Южноукраинская АЭС сообщила, что обнаружила 11 дронов в километре от своего объекта, после чего потеряла связь с высоковольтной линией электропередачи.

Что известно об отключении света?