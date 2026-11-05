Відключення світла в Києві: які рішення напрацьовують щодо опалення та води взимку

Масовані удари по енергетиці змусили столичну владу екстрено змінювати підходи до забезпечення міста критичними послугами. Тепер виживання мегаполіса в умовах холодів залежить від нових резервних систем, які вже почали розгортати на місцях.

Як працюватиме енергозабезпечення та водопостачання під час блекаутів

Ситуацію з енергозабезпеченням Києва вдалося стабілізувати після серії жорстких російських атак на інфраструктуру. Наразі підключення житлових будинків до опалення триває чітко за графіком і без критичних збоїв, про що під час брифінгу повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

Останнім часом кияни масово стикалися з перебоями у подачі води через знеструмлення насосних станцій. Щоб захистити побут містян від постійних відключень, у столиці вже встановили 104 потужні генератори та збудували мініелектростанції загальною потужністю 16 МВт.

Генератори не можуть повністю забезпечити роботу водопровідної системи, адже її потужність надто велика для такого обладнання,

– зазначив Пантелеєв.

Тому для безперебійної подачі води будують окрему енергетичну інфраструктуру. Показовим прикладом є Оболонський район, де понад 300 тисяч мешканців практично постійно мають воду завдяки резервному живленню до 1 МВт.

Коли місто отримає резервне тепло

Щоб уникнути замерзання труб у квартирах, у Києві паралельно зводять 13 об'єктів резервного теплопостачання. Сім із них фінансує місто, а ще шість – Агентство відновлення. Це складний і дорогий процес, який вимагає прокладання кілометрів нових газових та інженерних мереж, а також встановлення потужних котлів. Завершити ці роботи планують до кінця 2026 року, тому в поточний опалювальний сезон ці об'єкти ще не вводитимуть в експлуатацію.

Нагадаємо, що на початку листопада енергетична інфраструктура столиці зазнала серйозних руйнувань. Через системні російські обстріли три ключові теплоелектроцентралі Києва повністю припинили виробництво електроенергії. Як вже повідомлялося, 3 листопада в місті довелося запроваджувати екстрені відключення світла, що призвело до зупинки електротранспорту та масштабних перебоїв з водою.

Ворог цілеспрямовано б'є по зовнішніх підстанціях, намагаючись залишити киян без базових умов для виживання взимку. Проте поточна стабілізація системи дає надію, що найближчі місяці місто пройде без катастрофічних наслідків для побуту мешканців.