У Києві екстрені відключення, також є проблеми з водою та транспортом

Про пошкодження критичної інфраструктури повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. Внаслідок удару без стабільного живлення залишилися важливі міські лінії життєзабезпечення. Наразі фахівці вже взялися до ліквідації наслідків та оцінки масштабів руйнувань.

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Що з водою та транспортом у Києві

Як зазначили у КМДА, через знеструмлення основних об'єктів "Київводоканалу" в оселях містян можуть виникати перебої з водопостачанням.

Комунальники разом з енергетиками працюють над якнайшвидшим вирішенням проблеми, однак попередили: після повернення живлення знадобиться додатковий час для запуску обладнання, наповнення мереж і вирівнювання тиску.

На випадок тривалої відсутності води кияни можуть скористатися міськими бюветами, знайшовши найближчий на інтерактивній карті. Разом із цим аварійна ситуація позначилася й на вуличному русі, спричинивши суттєві труднощі для трамваїв і тролейбусів столиці.

Що кажуть в Укренерго

Унаслідок обстрілів 3 листопада ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася.

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В Укренерго розповіли, що з ночі триває одна з наймасштабніших атак на енергетику України.

Лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб'єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Внаслідок атак станом на цю годину у низці регіонів України, зокрема у Києві, вимушено застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Тисячі енергетиків із самої ночі працюють над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання. В першу чергу будуть заживлюватись об'єкти критичної інфраструктури. Усі служби працюють у постійній координації, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Енергетики роблять усе можливе, щоб повернути світло– наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, що ще 2 листопада через дефіцит напруги в місті частково зупинявся електротранспорт. А 1 листопада внаслідок чергової російської атаки в чотирьох районах столиці зникало водопостачання.