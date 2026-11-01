У кількох районах Києва тимчасово зникала вода: у чому причина

Про це повідомили у КМДА.

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У яких районах тимчасово може не бути води?

У Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва спостерігалося зниження тиску води. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачанням.

У міськраді уточнили, що після відновлення електропостачання тиск води поступово нормалізується. Однак для повного відновлення подачі води знадобиться додатковий час.

Близько 14:29 стало відомо, що водопостачання правобережної частини Києва відновлено.

Водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам– йдеться у повідомленні КМДА.

Нагадаємо, ще вранці у столиці були запроваджені екстрені відключення світла. У цей час графіки не працюють.