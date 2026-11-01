В нескольких районах Киева временно не было воды: в чем причина

В 4 районах Киева наблюдаются временные перебои с водоснабжением / Unsplash
В результате российской атаки на энергообъекты Киева произошло отключение электроэнергии на одном из водопроводных объектов. В связи с этим в нескольких районах столицы возможны перебои с водоснабжением.
Об этом сообщили в КГГА.
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В Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева наблюдалось снижение давления воды. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения.
В горсовете уточнили, что после восстановления электроснабжения давление воды постепенно нормализуется. Однако для полного восстановления подачи воды потребуется дополнительное время.
Около 14:29 стало известно, что водоснабжение правобережной части Киева восстановлено.
Водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме. Давление в водопроводных сетях правобережной части Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям
Напомним, что утром в столице были введены экстренные отключения света. В настоящее время графики не действуют.
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