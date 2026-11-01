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У Києві запровадили екстрені відключення світла через постійні російські обстріли

Вероніка Соцкова
Через постійні обстріли: у Києві запровадили екстрені відключення світла - 24 Канал

У Києві діють екстрені відключення / Canva

У Києві зранку 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії через постійні російські атаки на об'єкти енергосистеми. Графіки обмежень наразі не діють, а енергетики відновлюють живлення.

Про це повідомляє ДТЕК.

 
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У столиці запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні обстріли росіянами енергосистеми. Про це повідомили енергетики.

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Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Водночас ремонтні роботи проводять з урахуванням безпекової ситуації.

Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян– наголосили у ДТЕК.

Нагадаємо, ворог в ніч проти 31 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши два об'єкти. Унаслідок ударів масштабні знеструмлення охопили Дніпро, Кам'янське, а також Дніпровський, Кам'янський і Павлоградський райони.

Станом на вечір 31 жовтня ще 20 тисяч абонентів у Дніпрі вдалося заживити, однак майже 100 тисяч споживачів досі залишалися без електроенергії. Понад 70 аварійних бригад уже третю добу безперервно працюють над відновленням електропостачання.

Водночас поступово відновлює роботу "Дніпроводоканал", а водопостачання мешканцям міста, які залишилися без води, мають повернути найближчим часом. Через складну ситуацію Пункти незламності у постраждалих районах перевели на цілодобовий режим роботи.

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На Дніпропетровщині діють майже 1500 таких пунктів, понад 60 із них мають місця для ночівлі, а відвідувачі можуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом і зігрітися. Жителів області закликають ощадно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно кілька потужних приладів і за можливості уникати їх використання в пікові години.

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