У Києві запровадили екстрені відключення світла через постійні російські обстріли

У Києві діють екстрені відключення / Canva
У Києві зранку 1 листопада ввели екстрені відключення електроенергії через постійні російські атаки на об'єкти енергосистеми. Графіки обмежень наразі не діють, а енергетики відновлюють живлення.
Про це повідомляє ДТЕК.
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У столиці запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні обстріли росіянами енергосистеми. Про це повідомили енергетики.
Прогнози
Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Водночас ремонтні роботи проводять з урахуванням безпекової ситуації.
Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян
Нагадаємо, ворог в ніч проти 31 жовтня повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, пошкодивши два об'єкти. Унаслідок ударів масштабні знеструмлення охопили Дніпро, Кам'янське, а також Дніпровський, Кам'янський і Павлоградський райони.
Станом на вечір 31 жовтня ще 20 тисяч абонентів у Дніпрі вдалося заживити, однак майже 100 тисяч споживачів досі залишалися без електроенергії. Понад 70 аварійних бригад уже третю добу безперервно працюють над відновленням електропостачання.
Водночас поступово відновлює роботу "Дніпроводоканал", а водопостачання мешканцям міста, які залишилися без води, мають повернути найближчим часом. Через складну ситуацію Пункти незламності у постраждалих районах перевели на цілодобовий режим роботи.
На Дніпропетровщині діють майже 1500 таких пунктів, понад 60 із них мають місця для ночівлі, а відвідувачі можуть зарядити гаджети, скористатися інтернетом і зігрітися. Жителів області закликають ощадно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно кілька потужних приладів і за можливості уникати їх використання в пікові години.
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