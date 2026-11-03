В Киеве экстренные отключения, также есть проблемы с водой и транспортом

О повреждении критически важной инфраструктуры сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В результате удара без стабильного электроснабжения остались важные городские линии жизнеобеспечения. В настоящее время специалисты уже приступили к ликвидации последствий и оценке масштабов разрушений.

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Что с водой и транспортом в Киеве

Как отметили в КГГА, из-за отключения электроэнергии на основных объектах "Киевводоканала" в домах горожан могут возникать перебои с водоснабжением.

Коммунальщики вместе с энергетиками работают над скорейшим решением проблемы, однако предупредили: после возобновления электроснабжения потребуется дополнительное время для запуска оборудования, наполнения сетей и выравнивания давления.

На случай длительного отсутствия воды киевляне могут воспользоваться городскими бюветами, найдя ближайший на интерактивной карте. Вместе с тем аварийная ситуация отразилась и на уличном движении, вызвав существенные затруднения для трамваев и троллейбусов столицы.

Что говорят в "Укрэнерго"

В результате обстрелов 3 ноября ситуация в энергосистеме еще более осложнилась.

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В Укрэнерго сообщили, что с ночи продолжается одна из самых масштабных атак на энергетику Украины.

Только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

В результате атак по состоянию на данный момент в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, вынужденно применяются аварийные отключения электроэнергии.

Тысячи энергетиков с самой ночи работают над устранением последствий атак и восстановлением электроснабжения. В первую очередь будут восстанавливаться объекты критической инфраструктуры. Все службы работают в постоянной координации, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет– подчеркнули в Укрэнерго.

Напомним, что еще 2 ноября из-за дефицита напряжения в городе частично останавливался электротранспорт. А 1 ноября в результате очередной российской атаки в четырех районах столицы прекращалось водоснабжение.