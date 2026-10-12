Блекаут і морози: що буде з водою у Києві та чи затопить підвали нечистотами

Ворожі удари по енергетиці змушують столицю готуватися до найжорсткіших сценаріїв цієї зими. Тривалі знеструмлення у період сильних морозів ставлять під загрозу звичний комфорт у квартирах.

Що буде з водою та каналізацією під час блекаутів

Якщо взимку світло вимикатимуть на 20 годин на добу, централізоване водопостачання у квартирах киян буде доступне лише ті чотири години, коли є електрика. Про це в інтерв'ю виданню "Економічна правда" попередив заступник генерального директора Київводоканалу Сергій Горкуценко.

Зверніть увагу! Технічно процес виглядатиме просто: щойно зникає напруга, водоканал зупиняє подачу, але зберігає ресурс у мережах. Коли світло повертається, насоси знову запускають, і вода швидко підіймається до квартир.

На відміну від водопроводу, відвід стоків від житлових масивів Києва працюватиме безперебійно, незалежно від наявності електроенергії. Посадовець запевнив, що система каналізування не зупиниться, тому ризику, що нечистоти почнуть витікати біля будинків чи топити підвали, наразі немає. До того ж під час знеструмлень споживання води різко падає: замість звичних 680 – 700 тисяч кубометрів на добу, місто генеруватиме не більше 200 тисяч кубів стоків.

Хто відповідає за труби у мороз та можливі збитки

Головна небезпека для гаманців киян ховається не в магістралях, а всередині самих багатоповерхівок. За словами Горкуценка, за тривалих відключень і температури мінус десять градусів існує величезний ризик замерзання внутрішньобудинкових систем. Захист цих мереж та ліквідація можливих аварій – це пряма фінансова відповідальність ОСББ та власників квартир. Тому мешканцям варто заздалегідь подбати про утеплення комунікацій, щоб не платити шалені гроші за ремонт розірваних труб.

Питання виживання Києва в умовах постійного енергетичного терору порушується на найвищому рівні вже не вперше. Як повідомлялося раніше, після чергових атак прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошував на необхідності термінових висновків щодо роботи систем життєзабезпечення столиці. Ситуація настільки серйозна, що експерти пропонували запровадити надзвичайний стан для виділення резервних коштів, а мер Віталій Кличко радив киянам розглянути варіант тимчасового переїзду, хоча й не закликав до повної евакуації.