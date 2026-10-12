Что будет с водоснабжением и канализацией во время отключений электроэнергии

Если зимой свет будут отключать на 20 часов в сутки, централизованное водоснабжение в квартирах киевлян будет доступно только те четыре часа, когда есть электричество. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" предупредил заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко.

Обратите внимание! Технически процесс будет выглядеть просто: как только пропадает напряжение, водоканал останавливает подачу, но сохраняет ресурс в сетях. Когда свет возвращается, насосы снова запускаются, и вода быстро поднимается в квартиры.

В отличие от водопровода, отвод стоков от жилых массивов Киева будет работать бесперебойно, независимо от наличия электроэнергии. Чиновник заверил, что система канализации не остановится, поэтому риска того, что нечистоты начнут вытекать возле домов или затоплять подвалы, пока нет. К тому же во время отключений электроэнергии потребление воды резко падает: вместо привычных 680–700 тысяч кубометров в сутки город будет производить не более 200 тысяч кубов сточных вод.

Кто отвечает за трубы в мороз и возможные убытки

Главная опасность для кошельков киевлян кроется не в магистралях, а внутри самих многоэтажек. По словам Горкуценко, при длительных отключениях и температуре минус десять градусов существует огромный риск замерзания внутридомовых систем. Защита этих сетей и ликвидация возможных аварий – это прямая финансовая ответственность ОСМД и владельцев квартир. Поэтому жильцам стоит заранее позаботиться об утеплении коммуникаций, чтобы не платить баснословные суммы за ремонт разорванных труб.

Вопрос выживания Киева в условиях постоянного энергетического террора поднимается на самом высоком уровне уже не впервые. Как сообщалось ранее, после очередных атак премьер-министр Сергей Корецкий подчеркивал необходимость срочных выводов относительно работы систем жизнеобеспечения столицы. Ситуация настолько серьезна, что эксперты предлагали ввести чрезвычайное положение для выделения резервных средств, а мэр Виталий Кличко советовал киевлянам рассмотреть вариант временного переезда, хотя и не призывал к полной эвакуации.