У Придністров’ї різко зросла тривалість відключень світла

Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу через свою територію. Тому територія невизнаного Придністров'я залишилась без опалення та має проблеми із енергетикою.

У невизнаному Придністров’ї показали нові графіки відключень електроенергії. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Генерація не покриває споживання

Виявилось, що відключення будуть значно тривалішими, ніж у перший день дії графіків, 3 січня 2025 року.

Зокрема, місцева влада попередила, що абонентів відключатимуть на три години, а в 5 січня 2025 ркоу – на чотири. Відключення стосуватимуться кількох міст. Зокрема, Тирасполя, Бендер, Рибниці, Кам'янки, а також низки сіл.

Вато відзначити, що коли відключення тільки запровадили, вони тривали всього годину, проте керівник невизнаного Придністров’я сказав, цей механізм відключень "був пробним".

Водночас годинних відключень для забезпечення збереження системи енергопостачання недостатньо. Генерація не покриває різкого зростання споживання.Через це тривалість відключень електроенергії необхідно збільшувати.