Графіки відключень стабілізували: Свириденко розповіла, що буде зі світлом

Ситуація в енергосистемі Україні через масовані ракетно-дронові атаки Росії залишається складною. Проте енергетикам вдалося вивільнити й додати в мережу 911 мегаватів електричної потужності.

Як збільшили потужності енергосистеми?

Про це стало відомо під час засідання енергетичного штабу уряду, профільних міністерств та керівництва енергетичних компаній, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Дивіться також Блекаут у Дніпрі: моторошні фото міста, яке занурилося у темряву

На засіданні головну увагу зосередили на стабілізації енергетичної системи України в умовах відновлення її після ворожих російських атак та очікуваного погіршення погоди. Зокрема, перевірили, яки виконується рішення уряду про перегляд списків критичної інфраструктури.

За словами прем'єрки, об'єкти які вилучили з цих списків, вже перевели на загальні графіки відключень світла. Це дозволило стабілізувати обмеження електропостачання для споживачів.

Завдяки цьому рішенню, попри суттєве зниження температури цього тижня, вдалося стабілізувати збільшення черг графіків відключень. Станом на сьогодні вже вивільнені й додані в загальну мережу 911 мегаватів електричної потужності,

– зауважила Свириденко.

Вона додала, що уряд очікує збільшення вивільнених мегаватів, які посилять можливості енергосистеми.

При цьому Свириденко наголосила, що це рішення уряду не стосується:

шкіл;

лікарень;

обʼєктів життєзабезпечення;

та об’єктів оборонно-промислового комплексу, які включені до переліку критичної інфраструктури.

Зауважте! Юлія Свириденко ще 16 грудня заявила, що Кабмін знайшов можливість скоротити графіки відключень. Тоді під час наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності.

Як проблеми виникли у Львові через рішення уряду?

Напередодні через рішення уряду про перегляд переліку об'єктів критичної інфраструктури у Львові частина лікарень і весь комунальний електротранспорт залишились без світла, повідомив мер міста Андрій Садовий.

Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!

– заявив Садовий.

Він звернувся до уряду за роз'ясненнями.

Свириденко того ж дня відреагувала на ситуацію у Львові і підкреслила, що уряд категорично заборонив відключати заклади охорони здоров'я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Важливо! Прем'єрка дала доручення державним органам, зокрема, Держенергонагляду, невідкладно провести перевірки щодо можливих порушень урядового рішення.

Яка ситуація енергосистемі?