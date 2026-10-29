Відключення світла: як ЄС допоможе зробити будинки автономними

Масштабні атаки на інфраструктуру змушують шукати нові шляхи для виживання міст у зимовий період. Західні партнери вже готують масштабний план порятунку, який кардинально змінить підхід до енергозабезпечення кожної родини.

Куди підуть мільярди євро та що придбають для населення

Україна терміново потребує фінансової підтримки Європейського Союзу для розбудови децентралізованої генерації, яка дозволить житловим будинкам та бізнесу працювати автономно. Про це під час спеціального заходу Київського безпекового форуму в Брюсселі заявив представник України при ЄС Тарас Качка, передає Укрінформ. За його словами, досвід Харкова вже масштабується на інші міста, включно зі столицею, щоб кожен багатоквартирний будинок міг вижити без централізованої мережі.

Головним фінансовим інструментом порятунку залишається Фонд підтримки енергетики України, який діє в межах Енергетичного співтовариства. У ньому вже вдалося акумулювати понад 2 мільярди євро, проте потреби постійно зростають через нові руйнування інфраструктури.

Кожної зими ми отримуємо нові уроки щодо того, що нам потрібно купувати, адже Росія пошкоджує дедалі більше елементів електромереж,

– пояснив Качка.

Він додав, що значні кошти йдуть на фізичний захист об'єктів, зокрема на зведення бетонних укриттів та перенесення критичного обладнання під землю.

Водночас ключовим рішенням для балансування системи стають невеликі вітрові та сонячні електростанції, а також промислові акумулятори. Дипломат наголосив, що нагальною потребою для житлового сектору зараз є збільшення постачання палива для роботи невеликих генераторів, які забезпечують базові потреби мешканців.

Які рішення для захисту світла ухвалювалися раніше

Підготовка до найскладнішої зими триває на всіх рівнях. Як ми писали раніше, Україна готує спільний проєкт з ЄІБ на 275 мільйонів євро для критичного фізичного захисту підстанцій "Укренерго". Загалом спільний портфель нашої держави та Європейського інвестиційного банку вже охоплює сім проєктів вартістю 1,26 мільярда євро.

Попри намагання агресора влаштувати тотальний блекаут, українська енергосистема тримає удар. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначає, що ворогу не вдалося відрізати Лівобережжя від генерації, проте мешканцям багатоквартирних будинків варто самостійно подбати про теплоізоляцію та резервне живлення для насосів опалення. Саме встановлення локальних газопоршневих установок та сонячних панелей силами ОСББ стане головною запорукою того, що труби не замерзнуть під час тривалих відключень.