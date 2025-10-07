Ймовірні відключення світла залежатимуть від двох факторів – частота ворожих атаки та швидкість відновлення енергосистеми. Міністерка енергетики розповіла, що очікує влада.

Чи будуть відключення світла взимку?

На брифінгу очільниця Міненерго розповіла, що розглядають сценарій тривалих відключень світла в Україні, якщо Росія продовжить бити по енергосистемі, повідомляє 24 Канал.

За словами Світлани Гринчук, енергетики роблять усе необхідне, щоб запобігти масштабним обмеженням електропостачання взимку. Проте робити якісь прогнози ще зарано.

Звичайно, ми готуємося до різних варіантів і до найгірших, в тому числі. Зараз є графіки відключення у Чернігівській області. Але говорити про довготривалі відключення зарано. Ми намагаємося зробити все необхідне, щоб цього не було,

– зауважила Гринчук.

Тому ситуація залежатиме від того, як часто росіяни битимуть по енергосистемі і як швидко об’єкти будуть відновлювати.

Посадовиця також звернула увагу на досвід попередніх років, коли ситуація могла змінюватися щодня. Тому вона сподівається, що спільними зусиллями вдасться зберегти стабільність енергосистеми та обійтися без довготривалих відключень світла.

Як Захід може зменшити атаки Росії на енергетику?

Україна веде переговори із партнерами щодо енергетичної та газової підтримки, передає 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення.

Якщо відповідні країни прикриють відверто ганебні схеми постачання в Росію критичних компонентів для виробництва ракет і дронів, російська загроза стане значно-значно меншою,

– наголосив президент.

Готовність допомогти вже висловили Нідерланди та Норвегія. На думку Зеленського, окупанти не мали б жодної ракети та більшості дронів, а українська енергетика не страждала, якби Росія не могла купувати або у будь-який інший спосіб завозити компоненти західного виробництва, компоненти та станки з Південної Кореї, Японії, Тайваню, Китаю.

