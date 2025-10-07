Будет зависеть от двух факторов: в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света зимой
- Отключения света зимой будут зависеть от частоты вражеских атак на энергетику Украины и скорости ее восстановления.
- Украина ведет переговоры с партнерами для уменьшения атак на энергетику путем ограничения поставок критических компонентов в Россию.
Вероятные отключения света будут зависеть от двух факторов: частота вражеских атаки и скорость восстановления энергосистемы. Министр энергетики рассказала, что ожидает власть.
Будут ли отключения света зимой?
На брифинге руководительница Минэнерго рассказала, что рассматривают сценарий длительных отключений света в Украине, если Россия продолжит бить по энергосистеме, сообщает 24 Канал.
По словам Светланы Гринчук, энергетики делают все необходимое, чтобы предотвратить масштабные ограничения электроснабжения зимой. Однако делать какие-то прогнозы еще рано.
Конечно, мы готовимся к различным вариантам и к худшим, в том числе. Сейчас есть графики отключения в Черниговской области. Но говорить о долговременных отключениях рано. Мы стараемся сделать все необходимое, чтобы этого не было,
– отметила Гринчук.
Поэтому ситуация будет зависеть от того, как часто россияне будут бить по энергосистеме и как быстро объекты будут восстанавливать.
Чиновница также обратила внимание на опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому она надеется, что совместными усилиями удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений света.
Как Запад может уменьшить атаки России на энергетику?
Украина ведет переговоры с партнерами по энергетической и газовой поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение.
Если соответствующие страны прикроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно-значительно меньше,
– подчеркнул президент.
Готовность помочь уже выразили Нидерланды и Норвегия. По мнению Зеленского, оккупанты не имели бы ни одной ракеты и большинства дронов, а украинская энергетика не страдала, если бы Россия не могла покупать или любым другим способом завозить компоненты западного производства, компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Китая.
Что известно о состоянии энергосистемы Украины и обстрелах?
Россия осуществила массированные атаки на энергетическую инфраструктуру нескольких областей Украины, что привело к обесточиванию многих домохозяйств. Решением для энергосистемы могут стать парки батарей с накопленной электроэнергией, однако их может быть недостаточно для избежания блэкаута.
Украина планирует увеличить импорт газа на 30%, что составляет примерно 1,5 миллиарда кубометров, из-за ударов России по энергетике. Запасы газа в Украине на середину сентября достигали 12,05 миллиарда кубометров, но для прохождения зимы нужно минимум 14,5 миллиарда кубометров.