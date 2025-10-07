Вероятные отключения света будут зависеть от двух факторов: частота вражеских атаки и скорость восстановления энергосистемы. Министр энергетики рассказала, что ожидает власть.

Будут ли отключения света зимой?

На брифинге руководительница Минэнерго рассказала, что рассматривают сценарий длительных отключений света в Украине, если Россия продолжит бить по энергосистеме, сообщает 24 Канал.

По словам Светланы Гринчук, энергетики делают все необходимое, чтобы предотвратить масштабные ограничения электроснабжения зимой. Однако делать какие-то прогнозы еще рано.

Конечно, мы готовимся к различным вариантам и к худшим, в том числе. Сейчас есть графики отключения в Черниговской области. Но говорить о долговременных отключениях рано. Мы стараемся сделать все необходимое, чтобы этого не было,

– отметила Гринчук.

Поэтому ситуация будет зависеть от того, как часто россияне будут бить по энергосистеме и как быстро объекты будут восстанавливать.

Чиновница также обратила внимание на опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому она надеется, что совместными усилиями удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений света.

Как Запад может уменьшить атаки России на энергетику?

Украина ведет переговоры с партнерами по энергетической и газовой поддержке, передает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение.

Если соответствующие страны прикроют откровенно позорные схемы поставок в Россию критических компонентов для производства ракет и дронов, российская угроза станет значительно-значительно меньше,

– подчеркнул президент.

Готовность помочь уже выразили Нидерланды и Норвегия. По мнению Зеленского, оккупанты не имели бы ни одной ракеты и большинства дронов, а украинская энергетика не страдала, если бы Россия не могла покупать или любым другим способом завозить компоненты западного производства, компоненты и станки из Южной Кореи, Японии, Тайваня, Китая.

Что известно о состоянии энергосистемы Украины и обстрелах?