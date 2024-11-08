Українці почали частіше виїжджати за кордон після тривалих відключень світла

В Україні посилився на підприємців через нестачу кадрів. Однією з причин стала міграція українців через відключення світла.

Виїзд українців за кордон

У ІІІ кварталі 2024 року Україна стикнулася з проблемою нестачі кадрів. Так сталося через збільшення міграційного відпливу за кордон, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Нагадаємо! Однією із причин виїзду за кордон стали відключення світла літом.

Кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тисяч. На початку IV кварталу – мігрантів стало майже 6,8 мільйона осіб.

У НБУ додали, що ризики посилення міграційного відпливу у майбутньому досить серйозні.

Нацбанк прогнозує, що реальна заробітна плата перевищить довоєнний рівень до кінця цього року. Очікуване зростання пояснюється посиленням конкуренції за робочу силу серед роботодавців, що свідчить про позитивні зрушення в економічному ландшафті країни.