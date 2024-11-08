Чи можуть податки знову зрости

Оновлений макропрогноз НБУ враховує нещодавні зміни у податковій політиці, але не виключає нові зміни в податках, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Макропрогноз базується на проєктах підвищення окремих податкових ставок, таких як військовий збір, податок на прибуток фінансових установ, а також на ухвалених змінах до акцизів.

Зауважте! У разі додаткових бюджетних потреб можливими джерелами їх покриття можуть стати збільшення існуючих податків або введення нових.

За даними НБУ, вплив нових податкових ініціатив на інфляцію може варіюватися залежно від їх характеру.

Як податки можуть вплинути на інфляцію

Зокрема, збільшення податків на споживання, таких як ПДВ, несе більше ризиків короткострокового підвищення інфляції, оскільки зміни відразу відобразяться на споживчих цінах.

Натомість прямі податки мають переважно нейтральний вплив: проінфляційний ефект від підвищення державних витрат збалансується зниженням приватного споживання, пояснюють у НБУ.

Нагадаємо! Верховна Рада вже ухвалила підвищення податків, який найближчим часом підпише президент. Одним з основних джерел додаткових доходів стане підвищення військового збору з 1,5% до 5%. При цьому ПДВ, який зараз становить 20% на більшість товарів, вирішено наразі не підвищувати.