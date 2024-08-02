Чи залежать відключення світла від регіону України

Відключення світла в Україні пов'язані не лише з обсягами споживання електроенергії, а й з регіоном. Зокрема існує неофіційна пріоритетність.

Відключення світло у регіонах

Дійсно, існує певний зв'язок між відключеннями світла та регіоном у якому проживають українці. Обидва експерти у коментарі для 24 Каналу пояснили, який саме.

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Андрій Закревський Енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Зараз прийняли рішення, що в першу чергу забезпечуватимуть прифронтові регіони. Як на мене, це правильно. Вони й так потерпають, так хоча б мають електроенергію не по графіках, а в перервах між обстрілами. Бо у прифронтових областях, якщо йде тривога, яка не така, що ігнорується зараз в 90% всієї України, а коли ти знаєш, що зараз в укриття треба сходити. То ж потім треба прийти після обстрілу, поставити пратися, щось приготувати і так далі.

Нині вирівнюється дефіцит електроенергії по всій території України. Найбільше проблем у таких областях:

Харків;

Херсон;

Миколаїв;

Одеса.

Саме так у нас недостатньо великих силових трансформаторів. Удари по них чи їхня поломка призведе до сильного дефіциту в регіоні.

Натомість Олег Попенко пояснив, що чим ближче до лінії фронту та кордону з Росією, тим більше проблем ми маємо з постачанням електроенергії, з наявністю електроенергії в мережі.

Олег Попенко Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Тому що там зруйнована практично вся енергетична інфраструктура, генерація зруйнована, і подавати електроенергію туди все стає все складніше. І чим ближче до західних кордонів, тим там ситуація з наявністю електроенергії в мережі краще, тому що в нас є можливість імпорту електроенергії з-за кордону.

Пріоритетність у нас не прописана у законодавстві, але де-не-де вона існує.

Не всі прифронтові області насичують (електроенергією – 24 Канал) краще, наприклад у Сумській області набагато складніше, а в Харкові набагато краще. Тому є певний пріоритет, але все ж таки для прифронтових областей,

– сказав він.

У населених пунктах та на об’єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією й Білоруссю та у 20-ти кілометрах прифронтової зони не відключають електроенергію.